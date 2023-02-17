Директора школы в Жирятино оштрафовали за холод в группе дошкольников

Директора школы в Жирятино суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за холод в группе дошкольников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе после жалобы жителей на холод в группах дошкольного отделения Жирятинская школы имени Возликова прокуратура провела проверку. ИНформация подтвердилась – в спальной и игровой комнатах старшей дошкольной группы температура составила 17-18 °С. ДО нормы она не доходила на 3 градуса.

По материалам прокурорской проверки Роспотребнадзор по Брянской области привлек к административной ответственности директор учебного заведения. Суд оштрафовал его на 10 тысяч 100 рублей.

В группах после вмешательства надзорного ведомство стало тепло.