До 21 градуса потеплеет на Брянщине в пятницу

В последний рабочий день короткой рабочей неделе в Брянской области потеплеет до плюс 21 градуса. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В пятницу, 12 мая, в Брянской области будет переменная облачность. Северный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а днём усилится до 8-13 м/с.

Температура ночью опустится от +2ºC до +7ºC. Днём воздух прогреется до +21ºC.