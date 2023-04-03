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Дождь и туман ожидают на Брянщине во вторник

2023, 03 апреля 20:00 Разное
Дождь и туман ожидают на Брянщине во вторник
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Дождь и туман прогнозируют в Брянской области во вторник. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Во вторник, 4 апреля в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдёт небольшой дождь. Ночью и утром регион накроет туман. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура ночью опустится до +2ºC. Днём воздух прогреется до +14ºC.

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