Два человека погибли на пожаре в Стародубском районе

На пожаре в жилом доме в Стародубском районе погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Около четырёх часов утра в спасательное ведомство сообщили о пожаре в Стародубский муниципальном округе. В посёлке Гарцево на улице Молодежная загорелся жилой дом.

Прибывшие на вызов два пожарных расчета справились с огнём спустя два часа. На пожаре погибли мужчина и женщина. Причины возгорания выяснят специалисты.