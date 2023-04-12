Грозы и штормовой ветер накроют Брянщину

Грозы и штормовой ветер прогнозируют в Брянской области в четверг. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В четверг, 13 апреля в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдёт дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура ночью опустится до +4ºC. Днём воздух прогреется до +18ºC.