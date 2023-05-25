Грозы и туман обещают на Брянщине в пятницу

Грозы и туман прогнозируют в Брянской области в последний рабочий день этой недели. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В пятницу, 26 мая, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на регион упадёт туман. Днём пройдут небольшие дожди и прогремят грозы. Северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до +9ºC. А днём воздух прогреется до +27ºC.