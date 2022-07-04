Грозы ожидаются в Брянской области во вторник

Воздух прогреется до 32 градусов

Во вторник, 5 июля в Брянской области прогремят грозы.

Ночью в регионе осадков не ожидается. А днём в некоторых районах пройдут дожди и прогремят грозы. В непогоду северо-западный ветер будет дуть с порывами порывы до 15-17 м/с.

Ночью температура опустится до +13ºC. А днём воздух прогреется до отметки в +32ºC.