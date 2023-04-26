Грозы прогремят на Брянщине

В четверг в Брянской области прогремят грозы. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В четверг, 27 апреля в Брянской области будеь облачно с прояснениями и пройдёт дождь. А днем в регионе прогремят грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

Температура ночью опустится до +5ºC . А днем воздух прогреется до +18ºC.