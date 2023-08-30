Комитет ЖКХ Брянска заплатит 30 тысяч рублей мальчику со сломанной ключицей

Брянский суд взыскал с комитета ЖКХ Брянска 30 тысяч рублей в пользу мальчика, сломавшего ключицу в гололед. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Володарского района защитила право ребенка в суде. 26 декабря прошлого года девятилетний мальчик упал на улице Чернышевского в Брянске и сломал ключицу. Специалисты выяснили, что причиной происшествия стал лед и и снега в пешеходной зоне. Ответственность по уборке данной территории нес город.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Комитета по ЖКХ Брянской городской администрации компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить 30 тысяч рублей ребенку. Решение не вступило в законную силу.