Контейнерные площадки на улице Крахмалёва убрали после жалобы брянцев

Контейнерные площадки на улице Крахмалёва убрали после жалобы жильцов домов. Об этом рассказали в мэрии.

На грязь на контейнерных площадках в районную администрацию пожаловались жители дома №5 с улицы Крахмалёва. Они обвинили в невнимательном отношении к своим обязанностям управляющие компании.

Руководитель района Денис Семёнов пообщался с коммунальщиками. Он обязал их навести порядок. Суток хватила представителям компаний ООО «ЖЭУ-12», ООО УК «Славянская» и МУП «Жилспецсервис» Брянска, чтобы убрать мусор. Работники регоператора «Чистая планета» помогла вывезти отходы.