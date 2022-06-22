Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Брянской области

Ночью похолодает до +10 ºC.

В четверг, 23 июня, в Брянской области будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдёт кратковременный дождь, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура ночью опустится до +10 ºC. Днём воздух прогреется до +25 ºC.