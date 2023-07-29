Квоты добычи диких животных утвердили на Брянщине

Брянский губернатор своим указом утвердил квоты добычи диких животных на год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области подписал указ, утверждающий лимиты и квоты добычи диких копытных животных в регионе. Он действует с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Действие закона не распространяется на особо охраняемые территории.

Так, указ установил нормы добычи:

лось — 340 особей,

косуля европейская — 1041 особь,

олень благородный — 164 особи.

Для животных возрастом до года показатели ниже:

лось — 118 особь,

косуля европейская — 364 особи,

олень благородный – 45 особей.

В прошлом сезоне охотники добыли 56,3% от лимитов на лосей, 37,6%, — на косуль европейских и 12,1% — на оленей благородных.

Численность диких копытных животных за год возросла. Косуль стало больше на 1831 особь, лосей — на 963, а благородных оленей — на 319.