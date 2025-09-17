Легковой автомобиль сгорел ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 17 сентября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице Пушкина загорелся легковой автомобиль.

На вызов приехали две единицы пожарной техники. Возгорание спасатели оперативно ликвидировали. Пострадавших на происшествии нет. Специалисты выясняют причину возгорания.