Лжебанкиры обманули 20 брянцев за неделю

Лжебанкиры выманили у 20 брянцев более девяти млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 35 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 12 002 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сообщили о подозрительных действиях со счетами и картами. Некоторым жертвам они предлагали оформить кредит или обещали выплатить компенсации. Потерпевшие называли коды для подтверждения операции или давали доступ мошенникам к своим банковским приложениям. Таким способом со счетов 20 человек пропали 9 199 000 рублей.