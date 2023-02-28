Мемориальную доску в честь погибшего полицейского открыли в Клинцах

В честь спасшего пожилую женщину ценой собственной жизни полицейскому открыли мемориальную доску на здании школы в Клинцах Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Клинцах на здании общеобразовательной школы № 2 открыли мемориальную доску в честь выпускника Андрея Колбаско. 28 августа 2015 года 31-летний участковый уполномоченный полиции спас пожилую женщину от вооруженного злоумышленника. Страж порядка получил несовместимые с жизнью ранения. В полиции мужчина прослужил 10 лет.

В церемонии участвовали родные мужественного сотрудника, его коллеги, учителя и школьники. Память его почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы.