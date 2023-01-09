Метель и повышение температуры прогнозируют на Брянщине

Во вторник в Брянской области прогнозируют метель и повышение температуры. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Во вторник, 10 января в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью будет метель, а днем сильных осадков не ожидается.

Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 15-17 м/с. Температура ночью опустится до -13ºC. А днём потеплеет до -4ºC.