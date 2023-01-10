Метели не утихнут на Брянщине в среду

В Брянской области не утихнут метели и сильный ветер в среду. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В среду, 11 января в Брянской области ночью и днём будет снег и метель. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с и с порывами 15-17 м/с.

Температура ночью опустится до -14ºC. Днем воздух прогреется до -5ºC.

В спасательном ведомстве сообщили о риске повреждения объектов электроснабжения из-за сильного ветра.