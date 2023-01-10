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Метели не утихнут на Брянщине в среду

2023, 10 января 19:49 Разное
Метели не утихнут на Брянщине в среду
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В Брянской области не утихнут метели и сильный ветер в среду. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

В среду, 11 января в Брянской области ночью и днём будет снег и метель. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с и с порывами 15-17 м/с. 

Температура ночью опустится до -14ºC. Днем воздух прогреется до -5ºC.

В спасательном ведомстве сообщили о риске повреждения объектов электроснабжения из-за сильного ветра.

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