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Многодетную мать администрация Дятьково лишила права на жильё из-за квартиры в ипотеку

2024, 11 марта 17:39 Разное
Многодетную мать администрация Дятьково лишила права на жильё из-за квартиры в ипотеку
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Многодетную мать администрация Дятьково лишила права на жильё из-за купленной в ипотеку квартиры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В надзорное ведомство обратилась жительница города Дятьково. Женщина с мужем воспитывают четырёх детей. Заявительница росла без родителей и стояла в очереди для получения жилья. Долгое время администрация  Дятьковского района не выдавала её благоустроенную квартиру. Даже решение суда не решило проблему. 

Семье с четырьмя детьми искать съемное жилье было трудно и они взяли в ипотеку квартиру за средства материнского капитала. Администрация района решила, что заявительница обеспечена жильем и исключила её из списка на получение жилплощади. 

В прокуратуре отметили, что факт приобретения необходимой для многодетной семьи квартиры не освобождает чиновников от исполнения решения суда. Прокуратура направила новый иск. Теперь высшую инстанцию ведомство просит восстановить девушку в списке детей-сирот, которые ждут собственные квартиры.

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