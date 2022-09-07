Мобильная приемная прокурора приедет в Дубровку

Прокуроры области проведут прием жителей Дубровки.

В среду, 14 сентября, в здании прокуратуры Дубровского района на улице 60 лет Октября, дом 8, будет работать Мобильная приемная прокурора области.

С 11 до 13 часов жителей будет принимать первый заместитель прокурора области Игорь Таратонов. После этого до 18 часов на вопросы жителей ответил заместитель начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Владилен Дерков.

Записаться на приём можно лично в прокуратуре Дубровского района или по телефонам:

8 (4832) 65-42-05 (прокуратура области);

8 (48332) 9-14-54 (прокуратура Дубровского района).

С собой потребуется взять паспорт.