На Брянщине потеплеет до плюс 19 градусов

18 апреля на Брянщине потеплеет до +19ºC. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 18 апреля, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до 0ºC. А днем воздух прогреется до +19ºC.