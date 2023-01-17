На Брянщине потеплеет до плюс шести градусов

В середине рабочей неделе В Брянской области температура поднимется до +6ºC.

В среду, 18 января в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдут дожди, в том числе с мокрым снегом. От этого будет туман, а на дорогах – гололедица.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. А днём порывы будут достигать 15-17 м/с.

Температура ночью опустится до -2ºC . Днём потеплеет до +6ºC.