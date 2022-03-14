На жуковском мусоросортировочном комплексе нашли котёнка

Малыш остался жив, побывав под прессом в мусоровозе и в сортировочном барабане.

Сотрудники жуковского мусоросортировочного комплекса нашли на сортировочной ленте котёнка. Об этом рассказали в соцсетях регоператора.

«Мы сортировали отходы и увидели, как на ленте среди мусора шевелится серый пушистый комочек. Необычной находкой оказался маленький котёнок. Видимо, он недавно появился на свет, но от него решили избавиться и выбросили в контейнер с отходами», — поделились мнением сотрудники жуковского МСК.

Малыш остался жив, побывав на морозе, под прессом в мусоровозе и покрутившись в сортировочном барабане. Котёнка назвали Счастливчиком.