Начальника Мглинского МУП оштрафовали за скользкие тротуары

Начальника Мглинского МУП суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за скользкие тротуары. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомство вывили нарушения законодательства при содержании территорий населенных пунктов зимой. Так, на автомобильных дорогах по 1-му переулку Володарского, 2-му переулку Володарского, 3-му переулку Володарского, на улице Володарского, а также на тротуарах улиц Кирова и Ленина в городе Мглине коммунальщики не убрали лёд и не обработали его реагентами.

Прокурор инициировал привлечение начальника Мглинского МУП ЖКХ к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.