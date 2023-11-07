Незаконную рекламу микрозаймов убрали в Клинцах

Незаконную рекламу фирмы по выдаче микрозаймов убрали в Клинцах после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства города Клинцы выявили нарушения законодательства в сфере микрофинансовой деятельности. Так, на фасаде здания они обнаружили рекламные вывески и стенды о выдаче займов. При этом у организации разрешения на такую деятельность не было.

Прокуратура потребовала руководителя организации снять вывески. Также его привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.