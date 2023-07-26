Около брянского кладбища незаконно складируют мусор

На дороге около кладбища в Большом Полпино незаконно складируют мусор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство проверило информацию из соцсетей о свалке в Брянске. Сотрудники прокуратуры убедились, что на дороге рядом с кладбищем по улице Молокова в поселке Большое Полпино города Брянска образовалась куча из твердых коммунальные отходы и мебели.

Главы Володарской районной администрации надзорное ведомство внесло представление.