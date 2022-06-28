Особый противопожарный режим ввели в лесах Брянской области

Штрафы за нарушения правил безопасности увеличились.

В Брянской области на землях лесного фонда введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

Особый противопожарный режим действует с 28 июня по 30 июля. В этот период нельзя разводить огонь в лесу.

При особом противопожарном режиме увеличиваются штрафы за нарушения пожарной безопасности. Для граждан он составит от 40 до 50 тыс рублей, а для юридических лиц – от 600 до 1 млн рублей.

Если из-за нарушения возник пожар, то штраф составит от 50 до 60 тыс рублей для граждан и от одного до двух млн рублей для юрлиц.

Также до 10 лет колонии предусмотрено за умышленный поджог или уничтожение лесных насаждений.

О возгорании в лесу жителей просят сообщать в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80 или на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.