15-летнего подростка из Дятьково подозревают в краже денег с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Дятьково. С её банковской карты неизвестный похитил более 27 тысяч рублей. До этого заявительница потеряла свой смартфон.

Полицейские выяснили, что к краже денег со счёта может быть причастен 15-летний школьник. на допросе подросток рассказал, что нашел телефон потерпевшей и расплачивался через мобильное приложение в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».