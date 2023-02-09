Подростка из Комаричского района подозревают в краже портсигара и денег

Подростка подозревают в краже портсигара и денег из частного дома в селе Евдокимовка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя жительница Комаричского района. Заявительница пояснила, что в её доме в селе Евдокимовка побывал вор. Злоумышленник отжал пластиковое окно и проник в помещение. Его добычей стали портсигар, сувенирная ложка и 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя села, подозреваемого в преступлении. Ранее проблем с законом юноша не имел. Портсигар и ложку он вернул владелице. А похищенные деньги он почти все потратил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.