Подрядчик не закончил ремонт системы водоснабжения в двух брянских селах

Подрядчика ждёт суд, за незаконченный ремонт системы водоснабжения в двух селах Климовского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Климовского района выявили нарушения законодательства при реализации регионального проекта «Чистая вода». Так, администрация района заключила с подрядной организацией контракты на реконструкцию системы водоснабжения в сёлах Лакомая Буда и Кирилловка. Но работы в установленный срок не закончились.

В адрес руководителя подрядной прокуратура внесла представление. А также возбудило административное дело. Материалы рассмотрит мировой судья.