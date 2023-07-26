Подрядчик тянет с ремонтом школы в Супонево

Подрядчик затянул ремонт школы в Супонево и может нарушить контракт. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурором Брянского района Ярослав Шепидо проверил ход капремонта Супоневской школы № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина. Подрядчик должен закончить работы 24 августа 2023 года. Но школа готова на 75% от общего объема работ. так, ремонт спортивного зала специалисты еще не начинали.

Руководителя строительной организации прокурор предостерег о недопустимости нарушения контракта.