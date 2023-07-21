Подрядчики могут не успеть с ремонтом парка и школьного спортзала в Климово

Два подрядчика могут не успеть закончить ремонт парка и школьного спортзала в Климово в срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В рабочем поселке Климово идёт два ремонта по нацпроектам «Образование» и «Жильё и городская среда». Так, индивидуальный предприниматель с марта занимается реконструкцией спортзала Климовской школы № 2. Он должен в закгнчить до 4 августа.

Другой предприниматель также в марте приступил благоустройство центрального парка в Климово. Его контракт заканчивается 31 июля.

Прокуратура обеспокоена тем, что объемы выполненных работ явно не укладываются в график. Подрядчики получили предостережения о недопустимости нарушений закона.