Индивидуальный предприниматель из Брянска задолжал более 18 млн рублей налогов за три года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство Советского района Брянска выявила факт налоговых нарушений, допущенным 27-летним индивидуальный предпринимателем. Проверка показала, что бизнесмен не заплатил налоги с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Он оказался должен более 13,6 млн рублей выплаты, а также 4,2 млн рублей пени.

Прокуратура обратилась в Советский районный суд Брянска с иском о взыскании более 18 млн рублей.