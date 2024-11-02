Пристройку к школе в Сураже возводят с нарушением срока

Пристройку к школе №1 в Сураже подрядчик возводит с нарушением графика работ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Суражского района выявила нарушения законодательства о контрактной системе. Так, администрация в январе 2024 года заключила с подрядной организацией мунконтракт на строительство пристройки к школе № 1 в городе Сураже. Завершиться работы должны до 15 декабря этого года.

Сотрудники прокуратуры побывали на объекте и выяснили, что подрядчик отстает от графика. Значительный объем работ специалисты ещё не выполнили.

Прокуратура внесла директору подрядной организации предостережение о недопустимости срыва срока контракта.