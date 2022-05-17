Продавец из Дятьково получила штраф за продажу алкоголя подростку

Ранее она уже попадалась за подобное правонарушение.

За продажу алкоголя подростку продавец из Дятьково получила штраф.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Дятьково.

Женщина уже попадалась на продаже спиртного подросткам и понесла административную ответственность. А в марте этого года вновь продала алкоголь девочке.

Суд назначил виновной 30 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.