Прокуратура контролирует рекультивацию свалки в Злынке

Сотрудники прокуратуры обеспокоились тем, что не все отходы вывезли. Также не выполнены работы по внесению хлорной извести, устройству плодородного слоя и посеву травы. Прокурор руководителю подрядной организации объявил предостережение. Исполнение контракта контролирует ведомство.

Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ 18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта — через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново — Бараново, для легкового — через путепровод 318

Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу. Так, по периметру площади будет организована зона «короткой» остановки — на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки

Расписание некоторых пригородных поездов межрегиональных маршрутов Смоленской, Брянской, Калужской областях изменится с 8 сентября по 1 октября на период ремонта пути С 8 сентября по 1 октября расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Смоленской, Брянской и Калужской областями, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна в Брянской области. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 понедельника. Обращаем внимание пассажиров, что в связи

Пить или быть? Заблуждения и правда об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления. Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального

Поговорим о важном Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина. Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.