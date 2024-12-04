Прокуратура контролирует ремонт дороги в Жирятино, который подрядчик проводит с нарушением сроков. Об это. Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники брянской прокуратуры выявили нарушения законодательства о контрактной системе. В июле администрация Жирятинского района заключила с подрядной организацией муниципальный контракт на ремонт дороги по переулку Южный в селе Жирятино. Но работы на более чем 1 млн рублей в срок подрядчик так и не выполнил.

На руководителя подрядной организации возбудили дело об административном правонарушении. Завершение работ контролирует прокуратура.