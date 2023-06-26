Прокуратура не нашла загрязнений озера в брянском селе

Прокуратура не нашла следов загрязнения озера в селе Страшевичи, где гибнет рыба.

Брянская природоохранная прокуратура проверила информацию о массовой гибель карасей на озере в селе Страшевичи Жирятинского район. Информацию распространили в СМИ со ссылкой на местных рыбаков.

Представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской, Смоленской и Калужской областям обследовали водоём. Следов загрязнения и сброса неочищенных сточных вод они не обнаружили.

Специалисты отметили, что в озере и рядом цветут водоросли. Причиной гибели рыбы может быть низкое содержание растворенного кислорода в воде.

Нарушений природоохранного законодательства ведомство не выявило.