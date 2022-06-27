Прокуратура потребовала поставить на учёт мост в Жуковском округе

Подвесную конструкцию никто не ремонтирует.

Прокуратура Жуковского района потребовала поставить на учёт мост в посёлке Вышковичи Жуковского муниципального округа.

Подвесная переправа связывает населённый пункт с районным центром. При этом мост не числится в реестре муниципальной собственности Жуковского муниципального округа. За техническим состоянием конструкции никто не следит. А мост от времени порядком обветшал и нуждается в ремонте.

По мнению прокуратуры, отсутствие своевременного ремонта напрямую влияет на безопасность граждан, которые используют эту переправу. Надзорный орган внёс представление в адрес главы администрации Жуковского муниципального округа и ждёт исполнения.