Прокуратура требует оградить недострой в Брянске

Прокуратура через суд требует ограничить доступ подростков в недострой в Брянске.

В Большом Полпино на улице Инженерной расположен недостроенный дом, готовый лишь на 40%. Его собственником является физическое лицо. Здание давно стоит полуразрушенным, при этом доступ внутрь не ограничен. Нет ограждения и вокруг участка.

Ситуацией, что в бесхозное здание могут попасть посторонние люди, в том числе дети, обеспокоилась прокуратура.

Прокуратура обратилась в суд с иском к собственнику. Высшая инстанция удовлетворила требования об ограничении доступа к недострою. Исполнение контролирует надзорное ведомство.