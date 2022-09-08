Город32

Прокуратура требует поставить фонари в Дубровке

2022, 08 сентября 09:02 Разное
Прокуратура требует поставить фонари в Дубровке
Источник фото

Суд удовлетворил иск прокуратуры к Управлению автомобильных дорог Брянской области с требованием осветить дорогу в Дубровке.

Надзорное ведомтсво выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. На автодороге «Брянск-Смоленск-Дубровка-Рогнедино» в посёлке Дубровка сотрудники не обнаружили фонарей.

В Советский районный суд Брянска прокуратура подала иск об обязании Управления автомобильных дорог Брянской области оборудовать участок уличным освещением, а также и тротуарами. Высшая инстанция удовлетворила требования. Решение не вступило в законную силу.

 

Читайте также
Осужденные в Клинцах собирают папки-скоросшиватели
14 сентября 14:44
Осужденные в Клинцах собирают папки-скоросшиватели
Для брянцев проведут бесплатные экскурсии
14 сентября 14:16
Для брянцев проведут бесплатные экскурсии
На брянский слёт студотрядов приедут участники из Донбасса
14 сентября 11:06
На брянский слёт студотрядов приедут участники из Донбасса
Брянский аэропорт закрыт ещё на неделю
14 сентября 09:49
Брянский аэропорт закрыт ещё на неделю

Новости регионов

14.09.2022 13:01
Переходный период
Продолжаются необходимые организационные мероприятия и юридические процедуры, связанные с передачей полномочий по ремонту, содержанию и обслуживанию дорог Смоленска (включая круглогодичную механизированную уборку) на уровень администрации региона. Де-юре это произойдёт с 1 января 2023 года. Подробное исполнение «дорожной карты» рассмотрели участники рабочего совещания, которое провёл Алексей Островский с профильными чиновниками. Напомним, что о предстоящем перераспределении полномочий
14.09.2022 12:59
Кто получит компенсацию?
В Смоленской области введена новая мера господдержки социально незащищённых категорий граждан на проведение мероприятий в рамках программы социальной газификации. Воспользоваться ею могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды 1-й группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи с пятью и более детьми. Более подробно об условиях предоставления господдержки рассказал губернатор Алексей Островский.
14.09.2022 12:57
В преддверии отопительного сезона
Как регион готовится к зиме? Начало отопительного сезона в Смоленской области – не за горами. Как он пройдёт, во многом будет зависеть от готовности котельных, сетей тепло-и водоснабжения к работе в этот непростой период.  О подготовке жилищно-коммунального комплекса региона и объектов энергетики к зиме говорилось в ходе рабочего совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский. Участие
14.09.2022 12:48
Перевозки контейнеров на МЖД выросли более чем на 8% в январе — августе
В январе – августе 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 785,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 467,2 тыс. ДФЭ (+13%), в транзитном – 179,3 тыс. ДФЭ (+11 %), в экспортном – 44,7 тыс. ДФЭ (+10%),
14.09.2022 10:52
Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет осуществляться по одной полосе на время ремонта 14-16 сентября
На железнодорожном переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, продолжаются работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей. С 14 по 16 сентября с 8:00 до 17:00 железнодорожники уложат новое резинокордовое покрытие. Обращаем внимание, что в указанный период проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться в интервальном режиме по
12.09.2022 12:38
Более 50 мешков мусора собрали волонтеры-железнодорожники МЖД во время экологической акции на озере Ключевое в Смоленской области
Волонтеры-железнодорожники столичной магистрали провели мероприятие по уборке берегов озера Ключевое в Смоленской области в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Озеро располагается в лесопарке «Красный Бор», который относится к особо охраняемой природной территории и является популярным местом отдыха жителей Смоленска. Во время акции железнодорожники очистили прибрежную территорию, протяженностью 1,6 км и собрали более 50 мешков

Актуальные темы

Лента новостей
10-летнего мальчика нашли живым в Жуковке
Экономика
С подрядчиком разорвут контракт на поставку троллейбусов в Брянск
Общество
Отопительный сезон стартует в Брянске
Лента новостей
Брянский аэропорт остаётся закрытым
Разное
Ночью в Брянской области похолодает до минус трёх градусов

Новости партнёров

Реклама на телевидении
Реклама на телевидении

Заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Н.А. Новикова отвечает на ряд наиболее интересующих вопросов.

Премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск
Премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

Цифровая премьера мистического детективного сериала «Русалки» (16+) состоится 10 сентября в видеосервисах Wink и Кинопоиск, а после его покажет в эфире «Первый канал», сообщает пресс-служба компании Ростелеком.

Перевозка цемента по железной дороге в Брянской области увеличилась почти в 1,5 раза в августе
Перевозка цемента по железной дороге в Брянской области увеличилась почти в 1,5 раза в августе

В августе по железной дороге со станции Фокино в Брянской области отправлено почти 128 тыс. тонн цемента, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни выборов обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни выборов обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел оперативное совещание, где поблагодарил специалистов компаний за качественную организацию мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения 6,5 тысяч избирательных участков в дни голосования.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.