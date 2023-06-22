Прокуратура требует уволить главу Карачевского района из-за возраста.

Прокуратура Карачевского района нашла нарушения законодательства о муниципальной службе. В ведомстве отметили, что действующий глава администрации Карачевского района достиг предельного возраста, установленного для замещения этой должности. Карачевским районным Советом народных депутатов при этом не продлевает и не расторгает трудовое соглашение с мэром.

Прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении контракта.