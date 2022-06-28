Работники брянского предприятия не получили 11.8 миллиона рублей зарплаты

Уголовное дело направили в суд.

Работники предприятия в Брянске не получили 11.8 миллиона рублей заработной платы. Об этом рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, директор брянского предприятия, 1987 года рождения, с ноября 2020 года по февраль 2022 года не платил 118 работникам деньги. Задолженность достигла 11,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до трёх лет колонии.