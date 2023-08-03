Ротвейлер с непростой судьбой ищет новый дом в Брянске

Ротвейлер Джесси, потерявшая хозяйку, ищет новый дом в Брянске. Об этом рассказали в аккаунте муниципального приюта в ВКонтакте.

В приюте для животных Брянска появилась новая воспитанница — ротвейлер Джессии. У грозной с вину и ласковой внутри собаки непростая судьба. Её пожилая хозяйка умерла. Трехлетняя Джесси оказалась никому не нужна и попала в приют. Сотрудники учреждения отмечают, что собака ласковая, не агрессивная и ориентирована на человека.

Джесси планируют стерилизовать, а потом найти ей ответственного хозяина и новый дом.