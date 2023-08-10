Руководителя брянского фонда капремонта оштрафовали за несодержательный ответ

Руководителя брянского фонда капремонта суд оштрафовал на пять тысяч рублей за несодержательный ответ на жалобу жителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство Брянского района пожаловался мужчина на нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений. В апреле 2023 года заявитель обратился в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. Он просил предоставить информацию о устранении дефектов, допущенных рабочими при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома. Но ответ он получил не по существу поставленных в жалобе вопросов.

Руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.