Руководителя брянского фонда капремонта оштрафовали за несодержательный ответ

Руководителя брянского фонда капремонта суд оштрафовал на пять тысяч рублей за несодержательный ответ на жалобу жителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В надзорное ведомство Брянского района пожаловался мужчина на нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений. В апреле 2023 года заявитель обратился в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области. Он просил предоставить информацию о устранении дефектов, допущенных рабочими при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома. Но ответ он получил не по существу поставленных в жалобе вопросов.
Руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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