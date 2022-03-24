Мониторинг динамики уровней рек идёт круглосуточно.

Шесть брянских населённых пунктов может затопить в половодье. Об это сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения регионального МЧС Сергей Глушенков. Это наихудший прогноз специалистов. А в общем половодье в регионе ожидается на уровне среднемноголетних значений — 300–400 сантиметров по реке Десна. Мониторинг динамики уровней рек идёт круглосуточно.

Также специалисты обследовали 19 из 24 гидротехнических сооружений и предложили собственникам меры по безаварийному пропуску весеннего половодья. А ещё созданы резервные фонды для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в девяти муниципальных образованиях, подверженных затоплению, проверили работу системы оповещения. Сергей Глушенков отметил, что населённые пункты готовы к прохождению весеннего половодья.