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Шесть брянских населённых пунктов может затопить

2022, 24 марта 16:04 Разное
Шесть брянских населённых пунктов может затопить
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Мониторинг динамики уровней рек идёт круглосуточно.

Шесть брянских населённых пунктов может затопить в половодье. Об это сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения регионального МЧС Сергей Глушенков. Это наихудший прогноз специалистов. А в общем половодье в регионе ожидается на уровне среднемноголетних значений — 300–400 сантиметров по реке Десна. Мониторинг динамики уровней рек идёт круглосуточно.

Также специалисты обследовали 19 из 24 гидротехнических сооружений и предложили собственникам меры по безаварийному пропуску весеннего половодья. А ещё созданы резервные фонды для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в девяти муниципальных образованиях, подверженных затоплению, проверили работу системы оповещения. Сергей Глушенков отметил, что населённые пункты готовы к прохождению весеннего половодья.

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