Снегоход и навигатор арестовали у брянского браконьера

За незаконное убийство лося на снегоход и навигатор браконьера наложили арест. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Отдел дознания закончил расследование уголовного дела о незаконной охоте. В конце февраля 2022 года подозреваемый на территории охотничьего хозяйства в Суражском районе При помощи собак выследил лося. Животное он застрелил из карабина. Во время транспортировки туши браконьера обнаружил руководитель охотничьего хозяйства. Опасаясь ответственности мужчина скрылся, бросив снегоход с прикрепленной тросом тушей лося.

Причиненный ущерб фигурант не возместил. По ходатайству дознавателя на принадлежащие ему снегоход и GPS-навигатор, стоимостью 970 000 рублей, наложен арест.

Дело рассмотрит Унечский районный суд.