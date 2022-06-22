Собаки в брянской полиции раскрыли 101 преступление

Службу несут 122 четвероногих стража порядка.

За 5 месяцев этого года брянскими полицейскими с помощью служебных собак раскрыто 101 преступление.

Всего в УМВД России по Брянской области работает 83 кинолога. Вместе с ними служат 122 собаки. Среди них есть немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры.

Четвероногие полицейские выезжают на преступления, участвуют в розыске и охраняют общественный порядок на улицах. За 5 месяцев служебные собаки помогли раскрыть 101 преступление.