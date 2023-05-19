Сотрудницу пункта выдачи товаров в Брянске подозревают в краже на 31 тысячу рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился владелец пунктов выдачи товаров. Оказалось, что часть товаров, возвращенных покупателями, не дошла на склады маркетплейса. Владелец лишился более 31 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска выявнили, что к исчезновения товаров причастна 39-летняя работница пункта выдачи. Женщина призналась, что забирала вещи себе и надеялась, что из-за огромного оборота продукции маркетплейса, пропажу не заметят.

Возбуждено уголовное дела.