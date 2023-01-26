Сотрудника брянского лесничества оштрафовали за нанятого госслужащего

Суд оштрафовал сотрудника брянского лесничества на 20 тысяч рублей за нанятого на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения закона о противодействии коррупции в Выгоничском лесничестве. Так, в прошлом году, бывшего государственного служащего регионального департамента природных ресурсов и экологии взяли на работу на должность участкового лесничего. В 10-дневный срок работодатель не уведомил департамента о трудоустройстве бывшего чиновника.

Должностное лицо лесничества суд привлек к административной ответственности и оштрафовал на 20 тысяч рублей.