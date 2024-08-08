Сотрудника брянской инспекции труда оштрафовали за задержку зарплаты

Сотрудника брянской инспекции труда суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за задержку зарплаты на транспортном предприятии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Советского района Брянска выявила нарушение исполнения трудового законодательства на транспортном предприятии. С января по май 2024 года сотрудники получали зарплату с задержкой в несколько дней, а также оплату отпуска.

Генеральному директору предприятия прокурор внес представление. После этого 132 работника получили всю заработную плату, а трое также – компенсацию за несвоевременную оплату отпуска. В компании приняли меры к выплате денег сотрудникам в срок.

Виновное должностное лицо Государственной инспекцией труда в Брянской области суд оштрафовал на 10 тысяч рублей.